تزامنا مع أمطار شهر طوبة.. كيف استقبل المصريون القدماء أبرد شهور السنة؟

تشهد محافظات مصر المختلفة تقلبات في حالة الطقس، خاصة مع ذروة فصل الشتاء مرورا بشهري طوبة وأمشير القبطيين شديدي البرودة، والمعروفين بعدم الاستقرار والتقلبات الجوية وغزارة الأمطار منذ عهد الدولة المصرية القديمة، على جانب آخر فسر المصريون القدماء سقوط المطر في هذا التوقيت رضاء من الإله على الشعب.

أسباب سقوط الأمطار في عهد الفراعنة

وكشف الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري لـ«الوطن»، أن المصريين القدماء كانوا يعتقدوا أن سقوط الأمطار في هذا التوقيت شهري طوبة وأمشير بسبب رضاء الإله عن مصر والشعب.

وقال عامر إن فيضان النيل كان بمثابة بوابة المصريين القدماء للعالم الآخر، لافتا إلى اعتقادهم بأن الأمطار في عهدهم هي دموع إيزيس ربة القمر والأمومة حزنا على وفاة زوجها أوزوريس إله الموتى والقاضي الأول في محكمة العدل بالحياة الآخرى «الحياة بعد الموت».

وأضاف أن الأمطار بمصر القديمة كانت دلالة على الخير ورضا الألهة على الشعب، بالإضافة إلى الاعتقاد السائد وقتئذ بأنها دموع الزوجة الوفية على زوجها، فهي أمطار الوفاء والمحبة التي تعبر عنها الطبيعة.

قصة وفاء الزوجة إيزيس

وأشار الخبير الأثري إلى قصة الزوجين التي تدور حول قصة الخير المتمثلة في الملك أوزوريس الذي قتله شقيقه الشرير ست، غيرة منه وضغينة في قلبه تجاه شقيقه الخيّر، فتحامل على أوزوريس وألقى به في النيل في المقابل ظلت الزوجة الوفية تبحث عن زوجها حتى عثرت عليه.

حورس ينتصر لإله الخير والده

وتابع أن إيزيس أنجبت ابنها حورس، والذي ورث الحكم والعرش خلفا لوالده منتقما له، وأصبح أوزوريس ملكا متوجا في العالم الآخر بعد الموت، واعتاد المصريون في موسم سقوط المطر الاحتفال به كعيد سنوي لفترة أسبوعين والذي يعرف بعيد وفاء النيل في منتصف أغسطس.

أغنيات فرعونية فرحا بالأمطار

واحتفل المصريون القدماء بسقوط الأمطار كونها خير ورخاء مرددين الأغنيات «يا مطرة رخي رخي»، اشتقاقا من كلمة مصرية قديمة «رخ» أي نزول، وكان المصريون بنوا وقتئذ سد حجري أمام المعبد لحجز المياه المندفعة وهو أكبر السدود الفرعونية التي تم اكتشاف 400 متر منه عبر التاريخ.

استخدام السدود للحفاظ على مياه النيل والأمطار والسيول

وأكد عامر أن المصريين القدماء استغلوا مياه النيل والفيضانات في الزراعة، وحافظوا على المياه بالسدود والحواجز التي ميزتهم بالزراعة والري واستغلالها في الشرب، لافتا إلى براعتهم في الهندسة فواجهوا السيول والفيضانات واستغلال مياه الأمطار لحماية المعابد والمنازل من الغرق والانهيار.

تحديد مواعيد الزراعة والمحاصيل بمواعيد الفيضانات

وأوضح الخبير الآثري أن المصري القديم ابتكر مقياسًا لمياه النيل منذ آلاف السنين يعرف بـ«النيلومتر»، وهو علامات على مياه النيل، ثم أصبحت بمرور الزمن لآبار وأعمدة لمراقبة منسوب المياه يوميا ومعرفة موعد الفيضان والجفاف للاستعداد لهما، وتحديد مواسم الزراعة ومواسم المحاصيل.