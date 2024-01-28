دعاء الفجر للأحبة المستجاب.. ردده باستمرار

دعاء الفجر للأحبة واحدا من الأدعية التي يحرص عليها العديد من المواطنين، لاسيما خلال ساعات الفجر، إذ ينزل الله في الثلث الأخير من الليل: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له فهو أنسب وقت للدعاء.

دعاء الفجر للأحبه

دعاء الفجر للأحبه وسيلة يستعين بها المواطنون لدعم من يحبون، حيث قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن الدعاء هو خير العبادات وعلى المواطن أن يدعوا لنفسه ومن يحب في كل وقت، مؤكدة أنه إذا أحب عبدا أحدا عليه أن يحفظه في دعاءه فهو خير وسيلة تواصل بين الأحبة.

دعاء الفجر للأحبه مُستحب الحرص عليه خلال ساعات الفجر، وأوضحت الإفتاء أن الدعاء للأحبة عموما مُستحب في كل وقت، وليس فقط وقت الفجر، ويُحبذ استعماله في التوقيتات التي تتسم بالاحتمالية الأكبر لاستجابة الدعاء.

ولفتت إلى أن دعاء الفجر للأحبه واحد من الأفعال المحمودة، ففكرة أن يُذكر العبد أحدا آخر في دعائه غير نفسه، هذا التصرف يدل على العطاء وهو من الصفات المحمودة أي أن هذا العبد يشارك أحبته في كل شيء حتى الدعاء.

دعاء الفجر للأحبه المٌستحب

وكانت دار الإفتاء ذكرت في منشورات سابقة على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عدد من الأدعية التي تأتي ضمن دعاء الفجر للاحبه ومنها:

- اللهم إني أسألك أن تقضى حاجته

- اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ

- اللهم احفظ لي حبيبي واستقامة ظهري واجعله أسعد خلقك يا عزيز.

وأكدت الإفتاء المصرية، أن دعاء الفجر للأحبة واحد من الأدعية التي لم يرد لها صيغة محددة، وأن خيرا ما يستعين به العبد في هذا الإطار هو أن يردد كل ما يخطر في باله في هذه اللحظة، ويدعون لأحبته بما يرغب من خير الدنيا والآخرة، كما لفتت لوجود بعض الصيغ تعتبر واحدة من دعاء الفجر للأحبه المستحب، ومنها على سبيل المثال:

- اللهُمَّ أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمةً أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة.

- اللهم إن كان رزق حبيبي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه.

- اللهم إن كان رزق حبيبي آجلا فعجله، وإن كان صعبا فسهله.