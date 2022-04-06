دعاء الفجر للحبيب.. اللهم أسعده أكثر مما أسعدنا واحفظه وأطل عمره

الدعاء هو الوسيلة التي يناجي بها العبد ربه ليريح قلبه ويحقق له ما يتمنى، ويعد شهر رمضان من الأوقات المناسبة لتكثيف الدعاء، لما له من أجر عظيم وثواب مضاعف وأوقات تتحقق فيها الاستجابة، لذا يحرص كثيرون على الدعاء لأحبائهم، ويبحثون عن دعاء الفجر للحبيب، فالدعاء بعد الفجر من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء.

والحبيب قد يكون خطيبا أو زوجا أو أب أو أم أو أخ أو أخت، ومن المستحب أن يدعو الأحباب لبعضهم البعض، كي يؤلف الله القلوب وينزع الشحناء والبغضاء منها، لذا يحرص كثيرون على ترديد دعاء الفجر للحبيب، وتمني السعادة له أينما حلّ.

دعاء الفجر للحبيب

ومن أبرز الأدعية للحبيب في الفجر، دعاء: «اللهُمَّ إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء، اللهُمَّ إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنّه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، وارضني بما قسمته لي».

أدعية للأحبة في الفجر

وهناك العديد من الأدعية للحبيب في الفجر وكل وقت، ومنها:

ـ اللهُمَّ أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمةً أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة.

ـ اللهم إن كان رزق حبيبي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه.

ـ اللهم إن كان رزق حبيبي آجلا فعجله، وإن كان صعبا فسهله.

ـ اللهم إن كان رزقه قليلا فأكثره، وإن كان كثيرًا فبارك له فيه، اللهمّ لا تردّ دعواتي لهم فإنّي فيك أحبّهم.

ـ اللهم أسعد حبيبي حتى يكون أسعد خلقك، ربي اجعل الفرح عنوانا له في كل لحظة من حياته.

ـ اللهم أسعده في حياته ووفقه وأعطيه حتى ترضيه.

ـ اللهم أسعده أكثر مما أسعدنا واحفظه وأطل عمره.

ـ اللهم أسعد حبيبي بتحقيق كل دعوة فاض بها قلبه، وقرّ عينه بكل أمنية تمناها، وحقق له ما تريد، ولا تجعل في نفسه شيء يا رحمن يا رحيم، اللهم لا تحني له ظهرا ولا تعظم عليه أمرا، يا رب أسعد وأطل في أعمارهم وأبعد عنهم كل أذى.

ـ اللهم احفظ لي حبيبي واستقامة ظهري واجعله أسعد خلقك يا عزيز.

ـ اللهم أسعده أينما ذهب وأرح قلبه وباله واجعله أسعد خلقك يا رب، وابعد عنه كل ما يضيق خاطره وأبدله براحه وابتسامة.

ـ اللهم حبيبي لا تضيق ‌به الحياة ولا يحزن له قلب، ولا تذبل له ضحكة اللهم أسعده طول العمر وارزقه ما يتمنى.

دعاء حفظ الحبيب من المعاصي

كما جاء دعاء أيضا حفظ الحبيب من المعاصي: «يا رب أحببته فيك، يا رب احفظه عن معاصيك، يا رب اجعل عمره فيما يرضيك، يا رب أكرمه يوم يلاقيك، وثبته في الدنيا على الدين، وابعثه يوم الآخرة من أهل اليمين».