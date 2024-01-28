أغنية «أمور بسيطة» لهشام جمال تحقق 13مليون مشاهدة عبر «انستجرام»

احتفل الفنان هشام جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، بتصدر أغنية أمور بسيطة تريند يوتيوب، وتحقيق مشاهدات عاليه عبر انستجرام، في تعاون ثنائي مع خطيبته ليلي أحمد زاهر.

ونشر هشام جمال الأغنية وعلق عليها قائلًا: «الأغنية لحد دلوقتي تريند 1على يوتيوب، وأكتر من 13 مليون مشاهده على إنستجرام».

أغنية أمور بسيطة

وطرح هشام جمال منذ أيام أغنية «أمور بسيطة»، التي جرى تصويرها بالذكاء الصناعي وكشف عن كواليس تصويرها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» قائلا: «إحنا قدرنا الحمد لله وبالتعاون مع إحد الشركات العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في أوروبا أننا نعمل أول فيديو كليب في العالم العربي وغالبا في العالم، بكواليتي مُرضية و بدون تغيير ملامح وشوش المٌغنيين».

وأضاف «جمال»: «شكرا لكل الناس اللي تعبت معايا في التجربة، وإن شاء الله التجارب الجاية هيحصل تطور أكبر بكتير».