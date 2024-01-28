«معليش» لتامر حسني تحقق 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب

حققت الأغنية الجديدة للفنان تامر حسني «معليش» 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب، بعد 4 أيام من طرح الدويتو، الذي شاركه فيه الغناء مطرب الراب زاب ثروت.

كلمات أغنية معلش

تصدرت أغنية «معلش» لتامر حسني وزاب ثروت تريند يوتيوب في الساعات الأولى من طرحها، ونالت إشادات الجمهور، وهي من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع: معاذ ماستر.

وتقول كلمات أغنية معلش لتامر حسني وزاب ثروت : «معلش.. استحمليني انتي بس اللي بتديني فرصة أحكي وتسمعيني.. معلش.. استحمليني عارفك لما تواجهيني مش بتضعفي وتجامليني لا بتزهقي ولا بتملي سمعاني وكتمالي سري.. صدقك بس هو فعلًا حقيقي فاضلي».