تامر حسني يعلن موعد طرح أغنتيه الجديد «معلش» مع زاب ثروت

أعلن الفنان تامر حسني، موعد طرح أغنيته الجديد «معلش»، الذي تجمعه بالمطرب زاب ثروت، بعد أن كشف عن البرومو منذ أيام قليلة ماضية.

موعد طرح أغنية معلش لتامر حسني

وكتب تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «انتظروا أغنيه معلش مع صديقي الفنان زاب ثروت الساعة 7 مساءً إن شاء الله على جميع منصات الاستماع، وشاهدوا الكليب على يوتيوب».

وكان تامر حسني، حقق 20 مليون مشاهدة بكليبه الجديد «موحشتكيش»، الذي طرحه عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية موحشتكيش لتامر حسني، تصدرت التريند في عدد من المنصات الموسيقية والسوشيال ميديا بعد ساعات قليلة من طرحها، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر علي فتح الله.