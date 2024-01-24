تامر حسني يطرح «معلش» مع زاب ثروت.. ويدخل ترند «يوتيوب»

طرح تامر حسني أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «معلش»، والتي شاركه فيها الغناء مُطرب الراب زاب ثروت، وفور طرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب، بعد 4 ساعات فقط، دخلت الأغنية ضمن الأكثر بحثًا على موقع يوتيوب، وتحديدًا حجزت لنفسها مقعد في المركز التاسع.

وكتب تامر حسني عبر يوتيوب مع الأغنية رسالة لجمهوره قال فيها: «ناس كتير مننا من كتر اللي جواها مبتعرفش تتكلم مع حد، ويمكن لو اتكلمت وفتحت قلبها للي بتثق فيه دلوقتي، ممكن يذلك أو يعايرك بكل الوجع اللي حكيتهوله، أو يجاملك عشان ما يجرحكش، لأنه بيحبك بجد بس أحيانا هتبقى عايز تعرف الحقيقه من غير مجاملة، ولا عواقب سلبية، بعد كده من حد يسمعك ميقاطعكش مهما اتكلمت سنين هيسمعك مش هيجاملك مش هيقلب عليك.. الحد ده انا عبرت عنه في الكليب وأكيد كل حد فينا ليه الشخص اللي بتكتمل فيه الصفات دي، يا ترى اللي هيسمع الأغنيه مين هييجي في باله».

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وتقول كلمات أغنية معلش:

معلش.. استحمليني

انتي بس اللي بتديني فرصه احكي وتسمعيني

معلش.. استحمليني

عارفك لما تواجهيني مش بتضعفي وتجامليني

لا بتزهقي ولا بتملي

سمعاني وكتمالي سري

صدقك بس هو فعلاً

حقيقي اللي فاضلي

قالوا الصديق وقت الضيق

دلوقتي بقى سببه

متسألش الحبيب ليه مشيت

عشان حضر خلاص عذره

هتموت مرتين لو قلبك

رجع للي خذلوه.. آه

ميت شكراً للي وجعنا

وخان فجأه الامانه

كده كنا هنتعب اكتر

لو كان طول معانا

شكراً للي علمنا

نهاية التقدير اهانه

الغدر مجاش غير من اللي

بحكيلهم اوجاعي

فكروني بالغنم

اكمل ولا مفيش داعي

يعيش عمره خايف من الديابه

وفي النهايه ياكله الراعي

معلش.. استحمليني

ويا جمالك وانتي في حالك

ساكته بتسمعي

ولا عمرك اشتكيتي رغيي

ولا مني بتصدعي 2x

شكراً تعبتك معايا

تصبحي على خير يا مرايا

معلش.. محدش فينا بيتعلم ببلاش

اتجرح واتعلم ولا ابقى ساذج وسط الناس

ما بلاش تستنى اي حاجه من اي حد

صاحبك بجد ميسيبكش لو الوقت شد

ولا اقولك كويس انه سابك اعرف قيمة غيابك

العيار اللي ميقتلش يقويك ده احنا في وسط غابه

يمكن عشان غلابه ( آه )

معلش.. طولت عليكي في الكلام شويه

تقلت عليكي عشان عارف انتي اللي باقيه ليا

دنيا وضاقت عليا مفضلش ليا غير الاغاني والمرايه ديا (والمرايه ديا)

افضفض ليها وتسمعني (تسمعني)

مفيش مكان في الكون يساعني (يساعني)

كان نفسي أقول اللي جوايا واقول لمين ده كله باعني (كله باعني)