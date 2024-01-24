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تامر حسني يتخطى الـ300 ألف مشاهدة بأغنية «معلش»

كتب:

ضحى محمد
11:42 ص | الأربعاء 24 يناير 2024
تامر حسني

تامر حسني

حقق الفنان تامر حسني، نجاحا كبيرا بأغنيته الجديدة «معلش»، بالاشتراك مع الفنان زاب ثروت، وهي من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع: معاذ ماستر.

نجاح أغنية «معلش» لـ تامر حسني

وحقق الفنان تامر حسني ما يقرب من 300 ألف مشاهدة على اليوتيوب في أقل من 16 ساعة من طرحها، وتصدر الـ «تريند» على مواقع التواصل الاجتماعي.

كلمات أغنية معلش لـ تامر حسني

وتقول كلمات الأغنية: «معلش.. استحمليني انتي بس اللي بتديني فرصة أحكي وتسمعيني.. معلش.. استحمليني عارفك لما تواجهيني مش بتضعفي وتجامليني لا بتزهقي ولا بتملي سمعاني وكتمالي سري.. صدقك بس هو فعلًا حقيقي اللي فاضلي.. قالوا الصديق وقت الضيق دلوقتي بقى سببه متسألش الحبيب ليه مشيت».

تامر حسني يروج لأغنيته الجديدة

وروّج تامر حسني للأغنية عبر تغريدة له على حسابه بموقع «إكس» كتب فيها: «أغنية معلش مع صديقي الفنان المتميز زاب ثروت من أصدق المواضيع اللي غنيتها وكلامها هيمس كل الناس، الأغنية على جميع المنصات».

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.