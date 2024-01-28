أمطار تضرب 15 محافظة خلال ساعات وتحذير عاجل بسبب البرودة 

تشهد 15 محافظة خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد، سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع استمرار الطقس المائل للبرودة نهارا على شمال البلاد بالتحديد المحافظات الساحلية، ومائل للدفء جنوبا على محافظات الصعيد، وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل حالة الطقس اليوم في المحافظات، من حيث الأمطار ودرجات الحرارة تزامنا مع نوة الكرم الحالية بحسب ما كشفته هيئة الأرصاد الجوية.

معدل سقوط الأمطار على المحافظات اليوم

وحددت الأرصاد الجوية معدل سقوط الأمطار على المحافظات اليوم، بحيث تكون أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خفيفة على جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

15 محافظة تضربها الأمطار اليوم

يعني ذلك التنبؤ بسقوط الأمطار، أن 15 محافظة سوف تضربها الأمطار اليوم ما بين خفيفة إلى متوسطة مع انخفاض درجات الحرارة وهم:

- القاهرة الكبرى

- دمياط

- الجيزة

- وسط سيناء

- بني سويف

- المنيا

- الفيوم

- كفر الشيخ

- بورسعيد

- السويس

- الإسماعيلية

- الإسكندرية

- البحيرة

- القليوبية

- الدقهلية

- المنوفية

درجات الحرارة في المحافظات اليوم

وتشهد درجات الحرارة على محافظات مصر اليوم انخفاض مستمر، حيث تسجل الدرجات الصغرى كالتالي:

- القاهره الكبرى 12 درجه مئوية

- الوجه البحري 11 درجة مئوية

-السواحل الشمالية بما فيها الإسكندرية ومطروح بلغت 11 درجة مئوية.

انخفاض ليلا في درجات الحرارة في محافظات الصعيد

فيما يزداد الوضع برودة في محافظات الصعيد التي تشهد انخفاض درجات الحرارة ليلا والتي تتمثل في التالي:

- جنوب سيناء 14 درجة مئوية

- شمال الصعيد 7 درجة مئوية

- جنوب الصعيد 10 درجة مئوية