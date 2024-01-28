عاجل.. البيت الأبيض يعلن قلقه بسبب فضيحة غير أخلاقية

جدل واسع شهدته منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد تداول صور غير أخلاقية مُفبركة لمغنية البوب الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت، وتسببت هذه الواقعة في إحداث حالة من القلق والغضب وسط مٌحبيها والمجتمع الأمريكي بالكامل، كما وصفها البيت الأبيض بأنها «مُقلقة للغاية».

صور غير أخلاقية مفبركة لمغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت

تداول رواد منصات الـ«سوشيال ميديا»، صور غير أخلاقية مٌفبركة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة لمغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت، ولاقت ردود فعل كثيرة دارت أغلبها حول ضرورة التحقيق في هذه الواقعة والبحث عن المتهم ومحاسبته.

البيت الأبيض يُعبر عن قلقه

وعبر البيت الأبيض عن قلقه الشديد تجاه هذه الواقعة، وما يُمكن أن يحدث بفعل التطورات التكنولوجية الكبيرة إذا غابت القوانين المُنظمة للمحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقالت كارين جون بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريحات تليفزيونية: «نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن الصور، إنها صور كاذبة على وجه الدقة، وهو أمر مٌقلق».

وأضافت «كارين»: «بينما تتخذ شركات وسائل التواصل الاجتماعي قراراتها المٌستقلة بشأن إدارة المحتوى، نعتقد أن لديها دورًا مهمًا تلعبه في إنفاذ قواعدها الخاصة، لمنع انتشار المعلومات المٌضللة، والصٌور الحميمية المٌفبركة لأشخاص حقيقيين».

رد فعل المغنية الأمريكية تايلور سويفت

جدير بالذكر أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى الجهة المسؤولة عن فبركة هذه الصور لمغنية البوب تايلور سويفت، كما أن الأخيرة لم تُعلق على الحادث، إلا أن مُحبيها ثاروا وعبروا عن غضبهم الشديد تجاه هذه الواقعة، مُفعلين هاشتاج «احموا تايلور سويفت»، كما طالبوا بالتحقيق في هذه الواقعة للوصول سريعًا إلى مرتكبيها ومحاسبتهم.