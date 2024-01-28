بوكا جونيورز يستهل كأس رابطة دوري الأرجنتين بتعادل سلبي مع بلاتينسي

تعادل بلاتينسي وصيف نسخة العام الماضي من كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمُحترفين، فجر اليوم، سلبيا مع بوكا جونيورز بمُشاركة إدينسون كافاني النجم الأوروجوياني على ملعب سيوداد دي فيسنتي لوبيز، في إطار مباريات الأسبوع الأولى من المجموعة الأولى من كأس الرابطة.

وبهذه النتيجة، احتل بلاتينسي، المركز الرابع، بينما احتل بوكا جونيورز المركز الثالث في المجموعة الثانية من كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين في انتظار بقية نتائج مباريات الأسبوع الأول.

وفجر اليوم، خسر سان لورينزو، أمام لانوس بهدفين نظيفين في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب بيدرو بيديجان في إطار مباريات المجموعة الثانية من كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين.

موعد مباراة ريفر بليت وأرجنتينوس جونيورز

وفجر غدا الاثنين، يلتقي ريفر بليت، أرجنتينوس جونيورز على ملعب ماس مونومنتال، في إطار الأسبوع الأول من مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس رابطة الدوري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة من فجر غدا الاثنين.