أماكن ومواعيد سقوط الأمطار على الإسكندرية اليوم.. غزيرة في هذا التوقيت

حددت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية أماكن سقوط الأمطار ومواعيدها، اليوم الأحد، خلال رابع أيام نوة الكرم الحالية، موجهة تحذيرا لسكان أكبر أحياء الإسكندرية حيث من المتوقع أن يشهد أمطار غزيرة.

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية تفاصيل أماكن ومواعيد سقوط الأمطار على الإسكندرية اليوم، من خلال تحذير عاجل لسكان 9 مناطق كبرى من أجل سلامتهم، بحسب تقرير غرفة عمليات محافظة الإسكندرية.

أماكن سقوط أمطار الإسكندرية اليوم

وحددت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية أماكن سقوط الأمطار اليوم على 9 مناطق من حي شرق الإسكندرية، وهو أكثر الأحياء تعرضا للأمطار، والمناطق هي سيدي جابر، وجليم، والمحروسة، وسموحة، ومطار النزهة، وكفر عبده، والإبراهيمية، وسبورتنج، وكيلوباترا.

موعد سقوط أمطار الإسكندرية اليوم

وتوقعت غرفة العمليات سقوط أمطار الإسكندرية اليوم خلال الساعات الأولى من النهار، ثم تزداد تدريجيا مع تقدم ساعات النهار، لتصل إلى شدتها في ساعات الليل، لذا رفعت المحافظة درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وسط تكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات سقوط الأمطار.

وذكرت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة مستمرة في تلقي بلاغات المواطنين، وتعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة، وذلك على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي.