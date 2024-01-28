إعلان نتيجة صفوف النقل للمرحلة الإعدادية بالإسماعيلية اليوم

قال الدكتور محمد بحيري مدير التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن نتيجة سنوات النقل للمرحلة الإعدادية سيتم إعلانها اليوم الأحد، في جميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية السبع بالمراكز والمدن.

وأضاف «بحيري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح وإعادة رصد الدرجات بشكل نهائي في جميع المدارس، عىة أن يتم إعلانها ظهر اليوم لتكون متاحة أمام جميع الطلاب وأولياء الأمور.

نتيجة سنوات النقل للمرحلة الإعدادية بالإسماعيلية

وقال مدير التربية والتعليم إن نتيجة سنوات النقل للمرحلة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية يمكن الحصول عليها من المدارس مجانا للطلاب وأولياء الأمور والحصول علي بيان كامل بدرجة كل مادة على حدة.

وأضاف أن نتيجة سنوات النقل للمرحلة الإعدادية تشمل الصفين الأول والثاني الإعدادي، فيما يجري العمل على إنهاء تصحيح أوراق امتحانات نتيجة الصف الثالث الإعدادي تمهيدا لإعلانها خلال أيام.

نتيجة سنوات النقل المرحلة الابتدائية

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية نتيجة سنوات النقل بمحافظة الإسماعيلية للمرحلة الابتدائية الأسبوع الماضي، تضمنت الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي.