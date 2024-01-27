مدير «تضامن الإسماعيلية»: استهدفنا المرأة المعيلة بمشروعات «فرصة»

قال أحمد عبد الرحمن، مدير مديرية التضامن بالإسماعيلية، إنه جرى استهداف المرأة المعيلة بمشروعات «فرصة» في مركز ومدينة القنطرة غرب، لتمكينها اقتصاديا، بعد تأهيلها على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة.

وأضاف «عبد الرحمن»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشروعات في الاسماعيلية تضمنت تسليمهم عدد من رؤوس الماشية، للعمل على تربيتها، وزيادة عددها، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، إلى جانب منحها تأمين على هذه الرؤوس، تحسبا لتعرضها لأي مرض قد يؤثر على حياتها.

وأكد مدير مديرية التضامن، أن «الطب البيطري مسؤول عن توفير جميع التطعيمات اللازمة لها، إلى جانب منحها التدريبات كافة على كيفية إدارة المشروع، ونجاحه على المدى الطويل».

المشروعات تضمنت أفران ومحال بقالة

وأشار مدير «تضامن الإسماعيلية»، إلى أنه جرى تسليم عدد من السيدات أفران، توفر من خلالها الخبز للحيز العمراني المقيمة به، إلى جانب توفير مشروع ما يعرف بالبقالة المنزلية برأس مال توفره مديرية التضامن، يساعدها على الكسب منه.

وتابع: «جرى تسليم عدد من السيدات ماكينات خياطة، وتوفير التدريب اللازم لهم، قبل تسليمها لضمان قدرتهن على إدارة المشروع، مستهدفين انخراط السيدات في المجتمع، وزيادة قدرتهم على الكسب، وإدارة المشروعات الصغيرة، ضمن مشروعات التنمية المستدامة».