الاحتلال الإسرائيلي يداهم منزل مساعد يحيى السنوار.. ماذا وجدوا بداخله؟ (صور)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات الاحتلال داهمت منزل «مساعد» لزعيم الفصائل الفلسطينية في غزة يحيى السنوار، حيث عثرت على أسلحة، بحسب ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

الاحتلال الإسرائيلي يقصف خان يونس لمحاولة استهداف السنوار

تأتي الغارة في الوقت الذي تتقدم فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجزء الغربي من مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، التي تعتبر أحد أهم معاقله ويعتقد أنها المكان الذي يحتجز فيه معظم المحتجزين الإسرائيليين.

وفي غضون ذلك، زعمت قوات لواء الكوماندوز أنها استهدفت أهداف في خان يونس، واستهدفوا خلايا مضادة للدبات ودمروا البنية التحتية مع وجود العديد من الأسلحة.

جيش الاحتلال يعلن اكتشافه العديد من الانفجارات الثانوية

وبحسب الصحيفة، أن وحدة «إيجوز» التابعة للقوات الخاصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، زعمت استهداف مستودع للأسلحة وحددوا مواقع المدافع والخراطيش والصواريخ المضادة للدبات ومعدات التصوير الفوتغرافي التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية في تصوير هجومها على الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن وحدة إيجوز تجهز مجموعة من الصواريخ المضادة للدبابات لمهاجمة الفصائل الفلسطينية وفتح النار عليهم، وأفاد جيش الاحتلال أنهم اكتشفوا العديد من الانفجارات الثانوية عقب اقتحامهم منزل مساعد السنوار.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في اليوم 104 في قصف قطاع غزة، بالإضافة إلى محاولة استهداف أفراد من الفصائل الفلسطينية بشكل مستمر.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في الضفة الغربية

وأفادت التقارير أن جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحاموا قرية مردا شمال سلفيت، ومزقوا صور الشهداء والمٌحتجزين المٌعلقة على جدران القرية، واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واعتقلت الشاب محمد أمين صلاحيات من مخيم جنين الواقع على الجانب الغربي لمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد الاقتحام، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمُداهمة عدة أحياء، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين، وفتح جنود الاحتلال الأعيرة النارية تجاه الفلسطينيين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».