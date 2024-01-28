خالد سليم يكشف تفاصيل تعرضه للتنمر بسبب وزنه الزائد.. مفاجأة حولت حياته

أعلن الفنان خالد سليم، خلال برنامج «كتاب الشهرة» الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائية الجديد عن تعرضه للتنمر، بسبب وزنه الزائد الذي وصل إلى 130 كيلو.

خالد سليم يتعرض للتنمر

وقال خالد سليم خلال اللقاء التلفزيوني: «إن وزنه وصل في فترة مُعينة إلى 130 كيلو، مما جعله عُرضة للتنمر من الأصدقاء، بسبب طوله مع وزنه الذي كانوا ملفتين للأنظار، وهذا التنمر جعله يبكي أمام زوجته، وذلك بعد واقعة التنمر عليه في إحدى التجمعات، مما جعله يٌغادر المكان ويذهب إلى منزله ويتناول الطعام بشكل هستيري ويبكي، حتى تدخلت زوجته وأقنعته بالتخسيس ودعمه».

إصابة والدة خالد سليم بسرطان الصدر

وخلال الحلقة أعلن «خالد سليم»، إصابة والدته بمرض سرطان الصدر، ليتضامن معها من خلال حلق شعره على الهواء مباشرة، مطالبا الجمهور بالدعاء لها، معلنا خوفه الشديد من عام 2024 قائلا:«ربنا يعدي السنة دي على خير».

وبعد انتهاء الحلقة تفاعل جمهور خالد سليم عبر السوشيال مع تصريحاته عن التنمر، ومرض والدته، داعيين له ومتمنين لوالدته الشفاء العاجل.