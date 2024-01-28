اغتنم الفرصة.. اليوم آخر موعد للتقديم في وظائف منطقة الإسكندرية الأزهرية

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، عن توفر عدد من الوظائف الخالية في وظيفة موجه لـ3 تخصصات، إليكم شروط التقديم، وآخر موعد للتقديم للراغبين في الوظيفة.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الوظائف الخالية في منطقة الإسكندرية الأزهرية بحسب الإعلان الرسمي.

تخصصات وظائف خالية في منطقة الإسكندرية الأزهرية

وبرزت الوظائف في التخصصات التالية: «لغة عربية - علوم شرعية – رياضيات».

ويكون آخر موعد للتقديم هو اليوم الأحد 28 يناير مع انتهاء يوم العمل، وذلك من خلال تحديث البيانات، واستيفاء شروط الإعلان.

شروط التقديم في وظائف خالية في منطقة الإسكندرية الأزهرية

1. الحصول على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي.

2. أن يكون على درجة معلم أول «أ» على الأقل.

3. أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة فوق المتوسط.

4. عدم وجود مانع من موانع شغل الوظيفة المعلن عنها حتى تاريخ الاختيار الفعلي.

5. ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوه.

6. ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية.

7. اجتياز المقابلة المعدة لذلك.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف خالية في منطقة الإسكندرية الأزهرية

أما عن الأوراق المطلوبة فهي:

- طلب مستوفٍ للبيانات

– إرفاق بيان حالة إلكتروني معتمد

- صورة معتمدة من آخر تقريرين

- صورة بطاقة الرقم القومي.