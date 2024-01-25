وظائف «الشباب» بشركة بيرفكس في الإسكندرية.. والمقابلات السبت المقبل

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر، ومبادرة توظيف مصر، عن وظائف جديدة بمزايا عديدة، من بينها حوافز ومكافآت وتأمين اجتماعي وتأمين صحي.

بروتوكول بين وزارة الشباب وشركة بيرفكس لتوظيف الخريجين

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية، أنها في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فقد نجحت في توقيع بروتوكول مع شركة بيرفكس جروب إحدى كبرى شركات القطاع الخاص، المشاركة مع وزارة الشباب والرياضة في ملتقى «التوظيف المصغر» بالإسكندرية، واستطاعت من خلال البروتوكول، توفير وظائف وفرص عمل متنوعة بمرتبات مغرية ومزايا عديدة.

تعيينات بشركة بيرفكس جروب

وتستعرض «الوطن»، وظائف وفرص عمل وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مجموعة شركة بيرفكس جروب كما يلي:

وتوفر شركة بيرفكس وظائف في القطاعات التالية:

1- مبيعات داخلية

2- امين مخزن

3- سائق درجة «ثانية - أولى»

4- عمال إنتاج

5- مساعد خراط

6- عمال تحميل

7- سائق كلارك

المرتبات: مغرية ويتم تحديدها خلال المقابلات الشخصية

الراغبون الجادون في الحصول على وظائف، يمكنهم الدخول على اللينك المرفق واتباع الخطوات:

https://forms.office.com/r/BimmdEL6QW

و لمزيد من المعلومات حول المقابلة الشخصية من خلال اللينك التالي:

https://www.facebook.com/events/25027556810247

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ميعاد المقابلات يوم السبت 27 يناير 2024، من الساعة 10 صباحا إلى 3 ظهرا بمركز التعليم المدني بالشلالات بمحافظة الإسكندرية.