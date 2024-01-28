حدث ليلا.. بداية ضعيفة لبوكا بكأس رابطة الأرجنتين وتعادل بين أولمبيا وناسيونال

حقق بوكا جونيورز، تعادل سلبي مخيب للآمال مع بلاتينسي في لقاء جمع بين الفريقين بالأسبوع الأول من مباريات المجموعة الثانية في كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين.

وبهذه النتيجة، احتل بوكا جونيورز المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثانية من كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين برصيد نقطة واحدة، فيما احتل بلاتينسي المركز الخامس بنفس الرصيد، في انتظار بقية نتائج فرق المجموعة.

المرحلة الختامية من الدوري المكسيكي لكرة القدم

وفي إطار الأسبوع الثالث من المرحلة الختامية من الدوري المكسيكي لكرة القدم «ليجا إم أكس»، حقق ليون، حامل لقب دوري أبطال الكونكاكاف 2023، أول انتصاراته في الدوري المحلي، بفوزه على سانتوس لاجونا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب ليون، وأحرز أهداف اللقاء، الأوروجوياني، فيديريكو فينياس، لاعب ليون، في الدقيقتين 61 من عمر الشوط الثاني و9 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وأنخيل مينا من ضربة جزاء في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء.

وكان الكولومبي هارولد فابيان بريسيادو، أحرز هدف سانتوس لاجونا، الوحيد في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء، فيما سجل زميله راميرو سوردو الهدف الثاني في الدقيقة 6 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد ليون إلى 3 نقاط بالمركز التاسع، فيما يقبع سانتوس لاجونا في المركز الـ15 بنقطة واحدة فقط.

نتيجة مباراة إنديبندينتي ميديلين وبيريرا بالدوري الكولومبي

وفي الدوري الكولومبي «بريميرا أيه»، فاز إنديبندينتي ميديلين على ديبورتيفو بيريرا بهدف دون رد، أحرزه اللاعب خايمي بيرالتا في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني، على ملعب «أتاناسيو خيراردوت» في إطار الأسبوع الثاني من المرحلة الافتتاحية لبطولة الدوري.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ميديلين إلى 3 نقاط في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد بيريرا عند نقطة واحدة فقط في المركز الـ13.

وفي باراجواي، تعادل أولمبيا، مع ناسيونال أسونسيون، إيجابيا بنتيجة 2-2، على ملعب ديفنسوريس دل تشاكو في مباراة الأسبوع الثالث من المرحلة الافتتاحية لبطولة الدوري، ليصعد الفريق الأول إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، فيما ظل ناسيونال في المركز العاشر بنقطتين.