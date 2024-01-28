مطار مرسى علم يستقبل 21 رحلة طيران تقل آلاف السائحين من أوروبا

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 21 رحلة طيران سياحية، اليوم الأحد، قادمة من مطارات 7 دول أوروبية تقل حوالي 4 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار.

مطار مرسى علم يستقبل 21 رحلة طيران

وقال إيهاب شكري عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 21 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 7 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وبلجيكا والنمسا تقل آلاف السياح الأجانب، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

استقبل السياح في مرسى علم

ولفت «شكري» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن فرق العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق.

كما أكد ارتفاع معدلات حركة وصول الرحلات إلى مطار مرسى علم الأسبوع الجاري بمقدار 6 رحلات عن الأسبوع الماضي.