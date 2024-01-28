قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحاماتها بالضفة الغربية.. وسقوط شهداء في غزة

اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، قرية تياسير شرق طوباس بالضفة الغربية المحتلة، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، واعتقلت 4 فلسطينيين على الأقل.

وأشارت مصادر محلية، إلى اعتقال قوات الاحتلال أمين سر حركة فتح، عيسى حلايقة و3 من أبنائه، كما اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي شاب فلسطيني بعد دهم منزله في حي الهدف.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم الجنود الإسرائيليون، مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة ومنطقة الهدف، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

انسحاب قوات الاحتلال من قباطية وبيتونيا

من جهتها، أشارت مصادر صحفية فلسطينية إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد اشتباكات عنيفة وفشل قواته باعتقال فلسطينيين، فيما قالت وكالة «وفا» الفلسطينية، إن فلسطينيين اثنين أصيبوا واعتقل اثنين آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال، قباطية.

كما انسحب جنود الاحتلال من بلدة بيتونيا غرب رام الله، بعد اعتقال شقيقين زكريا وطه عرموش من منزلهما. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت في وقت سابق من اليوم، سيدة فلسطينية تدعى زهرة خدرج من منزلها وأسير محرر يدعى وسام باكير بعد اقتحام منزله في مدينة قلقيلية.

30 شهيداً مجهولي الهوية في ثلاجة الموتى بـ«مجمع ناصر الطبي»

وفي قطاع غزة، استشهد عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم، جراء قصف الطائرات الحربية والمدفعية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في مدينة خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة ومناطق أخرى في جنوب وغرب مدينة غزة، فيما لا يزال 30 شهيداً مجهولي الهوية في ثلاجة الموتى بـ«مجمع ناصر الطبي»، لم يتم التمكن من دفنهم.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 18 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 174 شهيدا، و310 جرحى.

واضطر الأهالي، إلى دفن 150 شهيداً في ساحة «مجمع ناصر الطبي» نتيجة حصار الاحتلال له.