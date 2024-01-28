«معلومات الوزراء»: زيادة الخدمات المقدمة رقميا على مستوى العالم بنسبة 400%

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أنّ الخدمات المقدمة رقميا عبر الحدود هي القطاع الأسرع نموا في التجارة الدولية، وهناك 400% زيادة في قيمة الخدمات المقدمة رقميا منذ 2005 بمتوسط نمو 8.1% سنويا في الفترة من 2005-2022، مقارنة بصادرات السلع 5.6% وصادرات الخدمات الأخرى 4.2%.

وأضاف المركز عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، أنّ الخدمات المقدمة رقميا تمثلت فيما يلي:

- 54% قيمة الخدمات المقدمة رقميا خلال 2005 وحتى 2022، من إجمالي صادرات الخدمات.

- 5.4 مليار شخص من سكان العالم متصلون بشبكة الإنترنت.

- 33% من سكان العالم غير متصلين بالإنترنت بما يعادل 2.6 مليار شخص.