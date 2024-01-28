«معلومات الوزراء»: زيادة الخدمات المقدمة رقميا على مستوى العالم بنسبة 400%
كتب:
أسماء زايد
10:04 ص | الأحد 28 يناير 2024
الإنترنت .. أرشيفية
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أنّ الخدمات المقدمة رقميا عبر الحدود هي القطاع الأسرع نموا في التجارة الدولية، وهناك 400% زيادة في قيمة الخدمات المقدمة رقميا منذ 2005 بمتوسط نمو 8.1% سنويا في الفترة من 2005-2022، مقارنة بصادرات السلع 5.6% وصادرات الخدمات الأخرى 4.2%.
وأضاف المركز عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، أنّ الخدمات المقدمة رقميا تمثلت فيما يلي:
- 54% قيمة الخدمات المقدمة رقميا خلال 2005 وحتى 2022، من إجمالي صادرات الخدمات.
- 5.4 مليار شخص من سكان العالم متصلون بشبكة الإنترنت.
- 33% من سكان العالم غير متصلين بالإنترنت بما يعادل 2.6 مليار شخص.