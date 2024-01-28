فيلم «الملكة» في المركز قبل الأخير بإيرادات 10 آلاف جنيه

يواجه فيلم «الملكة» منذ اليوم الأول لعرضه ضعفا كبيرا في الإيرادات، خاصة في ظل المنافسة التي يشهدها شباك التذاكر في دور العرض السينمائية خلال الفترة الماضية.

فيلم «الملكة» في المركز قبل الأخير

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، أن فيلم الملكة حتى يوم أمس السبت الموافق 27 يناير احتل المركز قبل الأخير في شباك التذاكر، وذلك بإيرادات بلغت 10 آلاف جنيه فقط لا غير.

وفيلم «الملكة» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم هالة صدقي ورانيا يوسف ودينا وباسم سمرة وشيرين رضا وبدرية طلبة وعارفة عبد الرسول ومحمد رضوان وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن الفنانة هالة صدقي شاركت فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «جعفر العمدة»، وذلك بجانب عدد من الفنانين، من بينهم محمد رمضان وإيمان العاصي وزينة ومنة فضالي وجورى بكر وأحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق واخراج محمد سامي.