المخرج سامح عبد العزيز يكشف أسباب تراجع إيرادات فيلم «الملكة»

كشف المخرج سامح عبد العزيز، أسباب تراجع إيرادات فيلم «الملكة» للفنانة هالة صدقي، الذي يعرض في موسم أفلام رأس السنة الجاري؛ إذ لم يتجاوز نصف مليون جنيه.

أسباب تراجع ايرادات فيلم الملكة

وأوضح «عبد العزيز» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجمهور كان ينتظر عودة الفنانة هالة صدقي للسينمات، لكن السبب الرئيسي لضعف الايرادات بشباك التذاكر هو مباريات المنتخب المصري، وانشغال الجمهور بها، مؤكدا أن الفيلم به توليفة مختلفة من الدراما والكوميديا والتشويق.

وتدور أحداث فيلم «الملكة» في إطار اجتماعي كوميدي، حول سيدة الأعمال «ماجدة»، التي تجسد دورها الفنانة هالة صدقي، وتواجه العديد من التحديات في حياتها، ومحاولات متعددة للنيل منها، لكنها تتمكن من النجاة.

أبطال فيلم «الملكة»

وفيلم «الملكة» من بطولة هالة صدقي، ودينا، ورانيا يوسف، وشيرين رضا، وكريم عفيفي، وعدد آخر من الفنانين، إلى جانب ضيوف الشرف، من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي.