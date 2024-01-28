عضو بـ«النواب»: قرار المحكمة الدولية بشأن القضية الفلسطينية يعزز حقوق الإنسان

قال محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إنّ قرار المحكمة الدولية بإدانة الاحتلال الإسرائيلي ورفض طلب إسرائيل سحب القضية الفلسطينية، خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المدنيين الأبرياء.

خطوة إيجابية

وأوضح سلطان، أنّ القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في حياة آمنة وتلبية احتياجاتهم الأساسية وإقامة دولتهن المستقلة، مؤكدا أنّ الحكم يؤسس لمرحلة جديدة في ملاحقة إسرائيل ويجب الاستناد إليه في محاكمة قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

جهود الدولة المصرية

وأشار سلطان، إلى أنّ القرارات بمثابة ضربة قاصمة للكيان المحتل، وانتصار ضمني لجهود الدولة المصرية لرفع العدوان الواقع على غزة خاصة مع ادعاء العدو الصهيوني إغلاق مصر معبر رفح.

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى أنّ قرارات محكمة العدل الدولية كشفت جُرم ووحشية العدوان الإسرائيلي الغاشم في غزة، ما يتطلب استغلالها والبناء عليها لتحقيق انتصارات وقرارات إيجابية متتالية.

وشدد النائب محمد سلطان في بيانه، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل الإنسانية والتدخل الفوري لوقف إطلاق النار وحل القضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.