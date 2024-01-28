4.5 مليون جنيه إيرادات «رحلة 404» خلال 4 أيام في دور السينما

يواصل فيلم «رحلة 404» للمخرج هاني خليفة صعوده في شباك الإيرادات خلال أسبوعه الأول بدور العرض السينمائي، وحقق الفيلم إيرادات في آخر 24 ساعة وصلت إلى مليون و142 ألف جنيه، وذلك عن أمس السبت، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

حقق فيلم «رحلة 404» إيرادات على مدار 4 أيام في دور العرض السينمائي وصلت إلى 4.5 مليون جنيه، إذ حقق 416 ألف جنيه في أول أيامه بالسينمات، وفي اليوم الثاني بلغت الإيرادات 1.4، بالإضافة إلى 1.5 مليون جنيه في يومه الثالث بالسينمات، ثم 1.1 مليون جنيه مع يومه الرابع.

تفاصيل فيلم «رحلة 404»

فيلم «رحلة 404» من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، ويجمع في بطولته مجموعة من أبرز نجوم السينما المصرية منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، جيهان الشماشرجي بالإضافة إلى عارفة عبد الرسول وحسن العدل.

وتدور أحداث الفيلم حول «غادة» التي تسعى إلى أداء فريضة الحج، ولكنها تتعرض إلى مشكلة تعيدها إلى ماضيها الذى حاولت تجاوزه، مما يضعها في اختبار صعب.