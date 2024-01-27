فيلم رحلة 404.. منى زكي تستحوذ على اهتمام الجمهور

بعد فترة طويلة من التأجيلات، جرى إزاحة الستار عن فيلم «رحلة 404» للنجمة منى زكي، لتنافس في موسم رأس السنة، وسط ترقب شيدد من الجمهور وتحمس لرؤيته، حيث تمكن الفيلم في 3 أيام من طرحه بدور العرض، من تحقيق ايرادات تجاوزت 3 ملايين جنيه.

الصراع بين الخير والشر

اعتمدت منى زكي في فيلم «رحلة 404»، على خلطة سحرية أظهرت مدى الصراع النفسي الذي عايشته بطلة القصة «غادة» بين الخطيئة والتوبة، ورحلتها فى الخلاص، في تجسيد للنزاع الأبدي بين الخير والشر، الذي طالما يضع الإنسان في اختبارات أمام نفسه، ليمتحن إرادته في الاختيار وتحديد مصيره.

وأوضحت منى زكي في تصريحات للصحفيين على هامش حضورها العرض الخاص للفيلم، أن السيناريو جعلها تدخل فى حالة من التوحد وتعاطف مع الشخصية، التي تواجه صراع قاسِ، لافتة إلى أن المخرج هاني خليفة نجح فى تقديم مزج بين ماضي وحاضر ومستقبل شخصية «غادة» في سلاسة جذابة، إذ سيطرت مشاعر متضاربة في توقيت واحد على الشخصية، بين الخوف والقلق والتوتر والأمل.

وأضافت أن الفيلم يحمل رسالة مهمة عن علاقة الإنسان مع الله، ورحلته الدائمة معه بين الخطيئة والذنب، ومحاولة العودة له في مرحلة الغفران، مشددة على أن هذه المرحلة يسيطر على الإنسان سؤال متكرر، وهو: «هو ربنا اتقبلنى ولا لأ؟».

تغيير اسم الفيلم

ويعد الفيلم توليفة جاذية للجمهور، حيث يضم المخرج هاني خليفة الذي طالما عرف بمدى عشقه للبحث، عما داخل النفس البشرية والعلاقات الاجتماعية المتشابكة، حيث سلط الضوء خلال «رحلة 404»، على خلل المجتمع، ووجه القاسي الذي يتعامل مع المرء، وكأنه إله، ويحاسبه على ماضيه دون مغفرة، ليجعل الجمهور يغوص فى رحلته، لاكتشاف مصير الفيلم.

ولعل تغيير اسم الفيلم، أضف نوعا آخر من الغموض لدى الجمهور، وزيادة شغفه ورغبته في الإقلاع بالرحلة مع بطلته، حيث أوضح مؤلف العمل محمد رجاء في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاسم الجديد للفيلم، ملائم أيضًا للأحداث، لكن الأهم استمتاع الجمهور بالرحلة، خاصة أنه بدأ رحلته مع الفيلم منذ عام 2013.

أحداث الفيلم وأبطاله

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول شخصية غادة، التي ترغب فى السفر لأداء فريضة الحج، لكنها تتفاجىء بمشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ مالي كبير، فتضطر للعودة لأشخاص من ماضِ ملوث لمساعدتها، لتتصاعد الأحداث، ونرى هل تعود لماضيها أم تنجح فى النجاة والذهاب لأداء فريضة الحج وتحقيق مرادها.

الفيلم بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاوي، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين، من إخراج هاني خليفة في ثاني تعاون مع منى زكي بعد فيلم «سهر الليالي»، وهو من تأليف محمد رجاء.