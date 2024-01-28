ساعات قليلة تفصلنا على موعد مباراة مصر والكونغو، حيث تنتظر الجماهير المصرية ومحبو الكورة الأفريقية والعربية متابعة مباراة المنتخب المصري في منافسات دور الـ16 من بطولة الأمم الأفريقية أمام نظيره الكونغو، وفي هذا السياق تستعرض الوطن خلال التقرير التالي، موعد مباراة مصر والكونغو والقنوات الناقلة.

موعد مباراة مصر والكونغو والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر والكونغو والقنوات الناقلة، حيث يطلق صافرة الشوط الأول في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة، وذلك على ارض ملعب لورنت بوكو بمدينة سان بيدرو.

غيابات منتخب مصر أم منتخب الكونغو

على الرغم من أهمية المباراة، إلا أن المباراة ستشهد عددا من الغائبين في فريق المنتخب الوطني بسبب الإصابات التي لحقت بهم في مباريات دور المجموعات، حيث يغيب كل من (محمد صلاح- محمد الشناوي - إمام عاشور).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والكونغو

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت، جميع مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقي في شمال أفريقيا، والمقامة حاليا بدولة كوت ديفوار (ساحل العاج)، حيث تذاع المباريات على الترددات التالية:-

قناة BeIN Sports MAX 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2