شفرة القناة الجزائرية Programme National لمشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

شفرة القناة الجزائرية Programme National، يبحث عنها الجمهور بكثرة من قبل الجمهور العربي المتابع لمبارايات كأس الأمم الأفريقية 2024، إذ نوهت القناة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» بإذاعة مباراة مصر والكونغو الديموقراطية في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

القناة الجزائرية Programme National تذيع مباراة مصر أمام الكونغو الديمقراطية

وكتبت صفحة القناة الجزائرية، في بيان، منذ دقائق: تتابعون يوم الأحد على القناة الأولى الجزائرية ربع نهائي كأس أفريقيا الذي يجمع بين المنتخب المصري الشقيق ضد نظيره الكونغولي، على الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، مضيفة أن المبارة تذاع مباشرة وحصريًا وبتقنية عالية الوضوح FULL HD.

خطوات فتح القناة الجزائرية على التليفزيون

وتستعرض «الوطن» طريقة إدخال شفرة القناة الجزائرية Programme National، وفتحها على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر والكونغو في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا، عبر شاشة التليفزيون في المنزل بصحبة الأصدقاء والأهل.

يمكن فتح القناة الجزائرية على النايل سات، باتباع الخطوات التالية:

- اضغط على زر Menu أو القائمة.

- اضغط على كلمة خيارات Options.

- اختار تثبيت أو Installation.

- ويفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation عند ضبط القناة.

- اختار القمر Nilesat /Arabsat.

- قم بإدخال التردد 11680 كتابةً.

- اختيار التردد الأفقي H.

- اختيار معدل الترميز 27500.

- اضغط موافق Ok.

- انتظر قليلًا واضغط على حفظ أو Save.

كيفية إدخال شفرة القناة الجزائرية

- عقب إدخال التردد تجد أنّ القناة لا تزال مُشفرة وهي موجودة باسم Programme NationalHD، لذا فإن الخطوة التالية هي إدخال شفرة القناة الجزائرية وهي 1100001100000000.

انطلاق مباريات دور الـ16

واختتم دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي تستضيفها كوت ديفوار، لتنطلق مبارايات دور الـ16 بدءًا من يوم السبت المقبل، بمشاركة 16 فريقًا تأهلت من دوري المجموعات، وهي: مصر والمغرب وجنوب أفريقيا والكاميرون وناميبيا وأنجولا وموريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وغينيا الاستوائية وغينيا، الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والسنغال بالإضافة إلى كوت ديفوار.

موعد مبارة مصر في دور الـ16

وجرى تحديد موعد مباراة مصر والكونغو الديموقراطية في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد 28 يناير، الساعة 10 مساءً.