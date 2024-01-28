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معرض القاهرة الدولي للكتاب

مدرب حراس منتخب مصر السابق: غياب «الشناوي» عن الفراعنة غير مؤثر

كتب:

محمد عزالدين
12:53 ص | الأحد 28 يناير 2024
زكي عبد الفتاح

زكي عبد الفتاح

قال زكي عبد الفتاح، مدرب حراس منتخب مصر وأمريكا السابق، إن بطولة الأمم الأفريقية ليس لها منتخب كبير، ويمكن لأي منتخب الفوز على أي منافس دون معطيات أو أساسات، ونتائج مباراتي نيجيريا أمام الكاميرون وأنجولا ضد ناميبيا منطقية.  

فوز نيجيريا أمام الكاميرون شيء طبيعي

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال مداخلة عبر برنامج «كان 2023»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية بسنت أكرم، أن فوز نيجيريا أمام الكاميرون شيء طبيعي، وفوز أنجولا ضد ناميبيا طبيعي أيضا، مردفا: «البطولة عادت من الجنون إلى المعطيات المعروفة مسبقا».

وعن غياب حارس مرمى المنتخب محمد الشناوي بعد إصابته، قال إن غيابه لن يحدث فارق كبير مع المنتخب، مٌتمنيا أن يٌبلي «أبو جبل» البلاء الحسن في المباريات المقبلة مع المنتخب، مردفا: «الشناوي لم يكن موفقا في الثلاث مباريات الماضية، وهذا يزيل القلق من أبو جبل ولا يوجد ضغوط عليه إذا لم يوفق».

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