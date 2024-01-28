عضو برلمان جنوب أفريقيا: قضيتنا أمام «العدل الدولية» بحق إسرائيل ما زالت مستمرة

قالت عضو برلمان جنوب إفريقيا، خديجة براون، إنّ بلادها مستمرة في قضيتها أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم إسرائيل في قطاع غزة، والتي تهدف إلى التوصل إلى حل الدولتين ووقف إطلاق النار في القطاع.

وأضافت «براون» في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ تبريرات جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، دفعت بلادها إلى رفع شكوى أمام محكمة العدل الدولية، مطالبة إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة.