رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

عضو برلمان جنوب أفريقيا: قضيتنا أمام «العدل الدولية» بحق إسرائيل ما زالت مستمرة

كتب:

هانى حسن
10:39 ص | الأحد 28 يناير 2024
خديجة براون عضو برلمان جنوب أفريقيا

خديجة براون عضو برلمان جنوب أفريقيا

قالت عضو برلمان جنوب إفريقيا، خديجة براون، إنّ بلادها مستمرة في قضيتها أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم إسرائيل في قطاع غزة، والتي تهدف إلى التوصل إلى حل الدولتين ووقف إطلاق النار في القطاع.

وأضافت «براون» في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ تبريرات جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، دفعت بلادها إلى رفع شكوى أمام محكمة العدل الدولية، مطالبة إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة.

اقرأ المزيد:

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحاماتها بالضفة الغربية.. وسقوط شهداء في غزة

رئيس وزراء فلسطين: جنوب أفريقيا ستتعرض لضغوط وعلى العرب مساندتها

محامي ضحايا العدوان على غزة: جنوب أفريقيا قدمت أدلة قوية على جرائم الاحتلال

«القاهرة الإخبارية»: شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على خان يونس

«العربي الأوروبي لحقوق الإنسان»: فوز جنوب أفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل متوقع
بقلم هانى حسن