محامي ضحايا العدوان على غزة: جنوب أفريقيا قدمت أدلة قوية على جرائم الاحتلال

قال محامي ضحايا عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تريستينو مارينيلو، أمام محكمة العدل الدولية، إنّ الطلب المقدم من جنوب أفريقيا إلى المحكمة، بشأن محاكمة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قوي جداً ومبني على أدلة قوية لكل عناصر الإبادة الجماعية، والأفعال والنوايا المؤدية إلى جرائم إبادة وتدمير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أدلة قوية جدا أمام المحكمة الدولية

وأضاف مارينيلو، خلال لقاء ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ جنوب أفريقيا قدمت للمحكمة أدلة قوية جداً على أن سلطات الاحتلال ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، بتنفيذ قتل واسع المدى للأبرياء والمدنيين، وحرمانهم من أساسيات الحياة وفرض ظروف قاسية عليهم.

طلب حول الاحتلال من أفعال إبادة جماعية

وتابع محامي ضحايا العدوان على غزة: «وفي هذا السياق، قدمت جنوب أفريقيا طلبا بشأن ما ارتكبه جيش الاحتلال من أفعال إبادة جماعية، وهناك إمكانية لدعم بعض الدول لجنوب أفريقيا أو دعم إسرائيل، وهذا حق لأي طرف يرغب في دعم أحد الجانبين، ألمانيا تستخدم هذا الحق لعرض رأيها فيما يتصل بإسرائيل، وسننتظر لنرى ما ستقدمه ألمانيا لمحكمة العدل الدولية في هذا الصدد».