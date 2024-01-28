فتح باب التقدم للدبلومات المهنية بكلية الحاسبات والمعلومات في كفر الشيخ

أعلنت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفرالشيخ عن بدء تلقي طلبات التقدم للدبلومات المهنية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعى 2023- 2024، خلال الفترة من 28 يناير الجاري حتى 8 فبراير المقبل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد الكلية.

فتح باب التقدم للدبلومات المهنية بكلية الحاسبات والمعلومات

ووفقاً لبيان صادر عن الكلية، فإنّه يتم فتح باب التقدم للدبلومات المهنية بكلية الحاسبات والمعلومات، وهو برنامج مميز بنظام الساعات المعتمدة ومدة الدراسة بالدبلومة عام دراسي، في التخصصات العلمية الآتية:

1- دبلومة برمجة مواقع الإنترنت.

2- دبلومة إدارة وتطوير قواعد البيانات.

3- دبلومة البرمجة المتقدمة.

4- دبلومة إدارة المشروعات الإلكترونية.

شروط التقدم للدبلومات المهنية

وحددت الكلية شروط التقدم للدبلومات المهنية في الحصول على مؤهل عالٍ مناسب «جامعات حكومية أو خاصة»، ولا يشترط على سنة تخرج معينة.

وذكرت الكلية أن المستندات المطلوبة تتضمن:

1- بيان معتمد بتقديرات جميع السنوات الدراسية.

2- أصل شهادة الميلاد.

3- الموقف من التجنيد لـ«الذكور».

4- صورة البطاقة الشخصية.

5- عدد 6 صور شخصية 4×6.

6- سداد الرسوم الدراسية وقدرها 5 آلاف جنيه.

فرص العمل

1- يؤهل الدبلوم المهني للعمل بشركات البرمجيات.

2- دعم فني للشركات والمصانع.

3- مطور موقع إلكتروني حر.

نشأة الكلية

جديد بالذكر، أنّ كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ أنشئت عام 2015، وتم الموافقة على بدء الدراسة بها «مرحلة البكالوريوس» بنظام الساعات المعتمدة اعتباراً من العام الجامعي 2015 - 2016، وتقبل طلاب الثانوية العامة من شعبتي «علمي علوم - رياضة».

وتضم الكلية 5 أقسام هي:

1- قسم علوم الحاسب.

2- قسم نظم المعلومات.

3- قسم تكنولوجيا المعلومات.

4- قسم هندسة البرمجيات.

5- برنامج المعلوماتية الحيوية.