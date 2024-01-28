خريطة حملة «هنوصلك» لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة في 6 محافظات اليوم

يتطلع كثير من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة لمعرفة أماكن حملة «هنوصلك» في المحافظات المختلفة، اليوم الأحد، لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.

أماكن حملة «هنوصلك» في المحافظات

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تنظيم حملة «هنوصلك» لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة في المحافظات، من أجل تسهيل عملية استخراج الكارت على ذوي الاحتياجات الخاصة دون تعب، وذلك في عدد من الأماكن بالمحافظات التالية:

- محافظة القاهرة، من مكتب تأهيل المطرية، وفي معرض الكتاب في قاعة مؤتمرات المنارة بمحور المشير طنطاوي، بالقرب من بوابة رقم 4.

- محافظة القليوبية، من مكتب تأهيل بنها، في مركز بنها.

- محافظة سوهاج، في قرية فزارة بمركز جهينة، في مدرسة فزارة للتعليم الأساسي.

- محافظة المنوفية، من مكتب تأهيل السادات، في الخطاطبة البلد.

- محافظة الغربية، من مكتب تأهيل قطور، في قرية دمياط بجوار المدرسة الثانوية.

- محافظة قنا، من مكتب تأهيل قنا، بمركز شباب المعنى.