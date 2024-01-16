أماكن حملة «هنوصلّك» لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة في 7 محافظات

حددت وزارة التضامن الاجتماعي أماكن حملة «هنوصلّك» لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة اليوم، بعدة محافظات وهي القليوبية وسوهاج وقنا والغربية والإسكندرية والمنوفية، موضحة أن المنسق جمعية الهلال الأحمر.

محافظة القليوبية

-مكتب تأهيل بنها

محافظة سوهاج

مكتب تأهيل جهينة

مكتب تأهيل طهطا

قرية نزلة علي- مركز الدكتور أشرف مكرم

مركز طهطا – مركز الدكتور أشرف مكرم – شارع الجهاد أمام مجمع المصطفى مخبر الرهب

محافظة قنا

مكتب تأهيل قفط

قرية الزفرية

محافظة الغربية

مكتب تأهيل شبشير الحصة

كفر الجبالية وكفر خضر

كفر الجبالية وكفر خضر – مركز طنطا – الجمعية الشرعية

محافظة الإسكندرية

مكتب تأهيل شرق

مؤسسة الحياة للجمعية- مكتب شرق

محافظة المنوفية

مكتب تأهيل تلا

بمم مركز تلا – دوار درويش

وأشارت وزارة التضامن إلى أن حالات الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة يمكنها التوجهه إلى أقرب مكتب تأهيل لها مباشرة، ومعهم تقرير طبى معتمد لإجراء التقييم الوظيفي وذلك لاستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.