بالرقم القومي.. تعرف على موعد انتهاء صلاحية كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة أحد أهم المستندات بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ جاء هذا الكارت من وزارة التضامن الاجتماعي من أجل التسهيل على هذه الفئة، ويضم كارت الخدمات المتكاملة العديد من البيانات التي تخص حامله، وبهذه الطريقة يتمّ توفير العديد من الوقت والجهد في حال تقدمهم للحصول على خدمة ما.

كارت الخدمات المتكاملة

وقال حسام الدين أمين المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنَّه عند انتهاء صلاحية كارت الخدمات المتكاملة، يبدأ المواطن في تجديده، وهناك طريقة سهلة توفرها وزارة التضامن الاجتماعي حتى يتمكّن المواطن من معرفة موعد انتهاء صلاحية الكارت حتى يتسنى له الاستعداد لتجديد الكارت، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوزارة، حتى يوفر على المواطن الجهد والوقت.

ويتمّ الاستعلام عن موعد انتهاء صلاحية كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة من خلال الرقم القومي للمواطن عبر الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، وعن طريقة الدخول إلى موقع الوزارة، يمكنك الدخول إليه من خلال الضغط هنــــــــا.

خطوات الاستعلام عن موعد انتهاء صلاحية كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وأوضح المستشار الإعلامي لذوي الإعاقة أنه بعد الدخول إلى الموقع على المواطن أن يختار «خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة»، ومنها سوف يظهر عدد من الاختيارات عليه أن يختار «استعلام عن كارت الخدمات الخاصة».

بعدها يظهر للمواطن خانة عليه أن يدخل رقمه القومي فيها، وبجرد الضغط على زر «بحث» سيظهر للمواطن موعد انتهاء صلاحية كارت الخدمات المتكاملة، وإذا كان الكارت قد انتهت صلاحيته، سيظهر ذلك للمواطن من خلال الموقع.