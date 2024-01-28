ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وأسمنت مجهول المصدر في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، رقابتها المشددة بكل مدن ومراكز المحافظة، طبقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وأسفرت الحملات التموينية بمركز شبراخيت عن ضبط 1000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و500 كيلو أسمنت مجهولة المصدر، وكمية من المنظفات منتهية الصلاحية.

حملة تموينية في البحيرة

وحررت الحملات 11 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و ضبطت 3 مخابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، و4 مخابز لإنتاجها خبزا غير مطابق للمواصفات، و6 أخرى لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ومخبز لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وفي كفر الدوار، تم ضبط 3 مخابز لإنتاجهم خبزا ناقص الوزن، ومخبزين تصرفا في 44 شيكارة دقيق بلدي مدعم، و4 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز لعدم نظافة أدوات العجين.

وفي دمنهور، تم ضبط 700 عبوة مياة غازية منتهية الصلاحية، و45 شيكارة علف مقلدة لأسماء كُبرى، إضافة لضبط مخبز لإنتاج خبزا ناقص الوزن بمقدار 28 جراما للرغيف الواحد، وجاري تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقه لمدة شهر، مع توفير حصة الخبز للمواطنين.