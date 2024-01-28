«سلامة الغذاء»: تنفيذ 24 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية

كشف المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريره الأسبوعي الـ 4 لعام 2024، عن قيام الهيئة بدورها في الرقابة على السلاسل التجارية، حيث تم تنفيذ 24 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1624 فرعا لعدد 47 سلسة تجارية.

شن عدد 3 حملات مشتركة على عدد 16 منشأة غذائية

وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد 3 حملات مشتركة على عدد 16 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 2 محضر عدم وجود تراخيص.

وتابع البيان، أنه تم تسجيل 687 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 452 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 198 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 21 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص في محافظات القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، بني سويف، المنوفية، الدقهلية، السويس وكفر الشيخ، وتم استيفاء 1 مخزن ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة للاشتراطات إلى 263 مخزنًا.

وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، فقد تم القيام بـ 4 مأموريات رقابية لمخازن التغذية المدرسية الحالية في محافظات كفر الشيخ، القاهرة، المنوفية والسويس، وتم معاينة 2 موقع لمخازن تغذية مدرسية جديدة (تحت الإنشاء) في محافظة القليوبية، واستيفاء عدد 1 موقع ليصل إجمالي المواقع المستوفاة إلى 83 موقعًا.

كما تم حضور الاجتماع الخاص بمنظومة التغذية المدرسية بشركة سايلوفودز مع أصحاب المخازن للتنسيق والتحضير للفصل الثاني من العام الدراسي 2023 – 2024.

8 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بـ 8 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الفيوم والجيزة.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 59 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الأقصر، المنيا والسويس، وتم تسجيل 3 مطاعم و1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 31 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، أسيوط، الغربية، الدقهلية والقليوبية، وتم تسجيل عدد 3 وحدات طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 347 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 54 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية، وتم تسجيل 1 مجزر دواجن بالهيئة، وأصدرت الإدارة 17 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.