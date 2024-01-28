«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» حول غزة.. «من لم يقتله القصف مات بالأوبئة»

استعرض برنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نشر فى عدد اليوم الأحد بجريدة الوطن عن الأوضاع في قطاع غزة، والذى جاء بعنوان، «سكان غزة» .. من لم يقتله «القصف» .. مات بـ«الأوبئة»، «الموت والجوع والمرض» .. ثلاث مهلكات تواجه الأطفال داخل عنبر الطوارىء.

اتهام موجهة لمنظمة الأونروا

وقال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن منظمة الأونروا هي المسؤولة عن إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، لافتا إلى أن ظهور اتهامات من جهازين داخل إسرائيل بوجود 7 إلى 12 موظفا شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر، ونتيجة لذلك قامت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكل الدول بدأت في منع المساعدات عن الأونروا.

استهداف المقاومة الفلسطينية

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا «الناس عندها أوبئة ومفيش بيوت، ولا وسائل معيشة، ولا أكل ولا شرب، وبعدين يجي العالم المتحضر يمنع المساعدات الإنسانية دون أي تحقيق، بمجرد رواية إسرائيلية، وليست من جهة محايدة، رواية من جهة تستهدف المقاومة الفلسطينية، وهما يقوموا بذلك كوسيلة ضغط من أجل التهجير، هدفهم كسر العزيمة، وغلق كل منابع الدعم».