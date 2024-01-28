قصواء الخلالي: مصر طرف رئيسي في حل أزمة غزة لذلك لن تقطع علاقاتها مع إسرائيل
كتب:
منتصر سليمان
08:25 ص | الأحد 28 يناير 2024
قصواء الخلالي
قالت قصواء الخلالي، إنّ مصادر أكدت أنّ مصر لم تبحث سحب سفيرها من إسرائيل ولن تبحث هذا الأمر، لأن مصر طرف رئيسي في حل الأزمة الفلسطينية وليس من الوارد قطع علاقاتها مع أي طرف حتى تنتهي كل المسارات.
قصواء الخلالي: مصادر أكدت لنا أن مصر لم تبحث سحب سفيرها من إسرائيل ولن تبحث هذا.. لأن مصر طرف رئيسي في حل الأزمة الفلسطينية وليس من الوارد قطع علاقاتها مع أي طرف حتى تنتهي كل المسارات
#في_المساء_مع_قصواء#قصواء_الخلالي@kaswaelkhelaly pic.twitter.com/wvjM7e…
جاء ذلك خلال برنامج «في المساء مع قصواء» المُذاع على قناة «CBC».