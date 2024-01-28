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معرض القاهرة الدولي للكتاب

قصواء الخلالي: مصر طرف رئيسي في حل أزمة غزة لذلك لن تقطع علاقاتها مع إسرائيل

كتب:

منتصر سليمان
08:25 ص | الأحد 28 يناير 2024
قصواء الخلالي

قصواء الخلالي

قالت قصواء الخلالي، إنّ مصادر أكدت أنّ مصر لم تبحث سحب سفيرها من إسرائيل ولن تبحث هذا الأمر، لأن مصر طرف رئيسي في حل الأزمة الفلسطينية وليس من الوارد قطع علاقاتها مع أي طرف حتى تنتهي كل المسارات.

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بقلم منتصر سليمان