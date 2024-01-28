رسالة حملت أغصان الزيتون.. باحث بجامعة سوهاج يتضامن مع غزة أثناء مناقشة الدكتوراه

لم تغب القضية الفلسطينية عن بال الدكتور محمود صبحي وذلك أثناء مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة به بالجراحة العامة وجراحة الوجه والفكين من جامعة سوهاج، فحملت دعوة المناقشة العلم الفلسطيني وأغصان الزيتون؛ تعبيرًا عن تضامنه مع أهالي غزة الذي يتعرضون لقضف إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.

فلسطين بالقلب والعقل

يقول «صبحي»، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن فلسطين بالقلب والعقل دائما وحاضره في كل تفاصيل حياته، حيث زيّن منصة المناقشة بالكوفية وارتداها عقب إعلان النتيجة، كما ضم فيديو المناقشة الذي عرض على الحضور لعرض الرسالة العلمية، صورا لأطفال فلسطين من قطاع غزة.

تضامن مع القضية الفلسطينية

«نتضامن مع قضية أهلنا بفلسطين ونتذكرهم بكل لحظة، ولما اتحدد ميعاد المناقشة فكان لازم أضع القضية نصب عيني، وبدأت بكتابة إعلان المناقشة وتصميمه وفقا لعلم فلسطين وألوانه»، حسبما ذكر الباحث، مضيفا «فنحن وسط حياتنا وطموحاتنا العلمية للتطور والرقي، نحمل قضيتنا العادلة ولا ننسى أهلنا وما يعانوه في فلسطين».

ويضيف: «أردت أن أرتدي الكوفية منذ بداية المناقشة معلنا عن تواجد القضية بقلبي وعقلي، لكن نظرا للأعراف الجامعية بارتداء الملابس الرسمية للمناقشة، زيّنت المنصة بالكوفية لحين إعلان إجازة الرسالة لأسرع بارتداء الكوفية، التي لاقت دعم جميع حضور المناقشة، فالتعليقات على الكوفية ودعم القضية الفلسطينية والدعاء لها كان أكثر من التبريكات على منح درجة الدكتوراه».

رسالة دكتوراه تعطى الأمل بالعلاج لأطفال الشفة الأرنبية

وحول الرسالة التي حملت عنوان «دراسة لتأثير تقنيتين لجراحة إصلاح الحنك المشقوق على المخرجات السمعية.. تقنية فورلو المعدلة وتقنية الرفرف الثنائي»، أضاف أنها تهدف لزيادة الوعي العلمي بتلك الحالات وطرق علاجها المختلفة وتداخل الفرق الطبية والتخصصات المختلفة.