«الأرصاد» تحذّر من طقس الغد: يسجل أقل درجة حرارة في الشتاء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه اعتبارا من غد الاثنين تنخفض درجات الحرارة بمعدل من درجتين لـ3 درجات.

انخفاض درجات الحرارة

وتوقّعت غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى»، أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية نهارا، وهي أقل درجة حرارة منذ بدء فصل الشتاء، كما تنخفض درجات الحرارة وتسقط أمطار تؤثر على الأنشطة اليومية في بعض الأماكن.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ نشاط الرياح سيجعلنا نشعر بالبرودة الشديدة من الغد، وسيؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، موضحة أنّ يومي الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس الأجواء ستكون شتوية بامتياز، حيث تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح.

درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى

وتابعت غانم، أنّ درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى 9 درجات مئوية، خاصة الأماكن المفتوحة والمدن الجديدة، موضحة أنّ الشبورة المائية لن يكون لها تأثير الأيام المقبلة، وهي شبورة مائية خفيفة لن تؤثر على حركة المرور.