«الأرصاد»: انخفاض كبير بدرجات الحرارة ليلا.. وسقوط أمطار غدا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ فترات الليل تشهد انخفاضًا كبيرًا بدرجات الحرارة، وهذا الانخفاض يكون ملموسا ومحسوسا بشكل كبير فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، وفترات الفجر، فالأجواء شديدة البرودة معظم محافظات الجمهورية، خصوصًا المدن الجديدة والمناطق المفتوحة والمحافظات ذات الظهير الصحراوي.

انخفاض درجات الحرارة لحد الصقيع على المزروعات

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن انخفاض درجات الحرارة يصل أحيانا لحد الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد نتيجة انخفاض درجات الحرارة لأقل من 5 درجات خلال فترات الليل، موضحة أن اليوم نشهد استمرارية فرص الأمطار، ومع تقدم فترات النهار تزيد الأمطار على المحافظات الساحلية.

توقعات بسقوط أمطار متوسطة على المناطق الساحلية للبلاد

وتابعت أنَّه يتوقع سقوط أمطار متوسطة اليوم على المناطق الساحلية للبلاد ومحافظات شمال الوجه البحري وتمتد لكميات أقل لمناطق من جنوب الوجه البحري و تكون الأمطار خفيفة، شارحة أنَّ فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم ضعيفة جدا ولكن من الغد سيكون هناك تعمق للمنخفض الجوي الموجود بطبقات الجو العليا وتزيد الأمطار على المناطق الساحلية وتتعمق للقاهرة الكبرى.