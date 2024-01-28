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«الأرصاد» تكشف أسباب انخفاض درجات الحرارة على بعض المناطق اليوم

كتب:

نرمين عفيفي
10:18 ص | الأحد 28 يناير 2024
حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك منخفضا جويا في طبقات الجو العليا، ما يزيد من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

حجب جزءا من أشعة الشمس

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن هذه السحب تحجب جزءا من أشعة الشمس على مدار اليوم ما يشعرنا بانخفاض قيم درجات الحرارة، موضحة أن الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

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درجات الحرارة اليوم

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم تعتبر حول المعدلات الطبيعية أو أقل من المعدلات بحوالي درجة، فدرجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستكون حوالي 15 درجة مئوية وبالتالي الطقس فترة النهار، مائل للبرودة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويكون الطقس مائل للدفئ على المناطق الجنوبية من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

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بقلم نرمين عفيفي