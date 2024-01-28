«الأرصاد» تحذر من طقس اليوم وغدا.. أمطار غزيزة على عدة مناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم، إذ سيكون مائلا للبرودة خلال ساعات النهار على السواحل الشمالية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الوجه البحري، ومائلا للدفء على جنوب البلاد، موضحة أنه مع بداية ساعات المساء يسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية.

هل تصل أمطار اليوم إلى القاهرة؟

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات لـ«الوطن» إن حالة الطقس اليوم غير مستقرة، وتزداد سوءا بدءا من غد، وهناك توقعات بسقوط اليوم أمطار غزيرة ومتوسطة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشرقية والغربية للبلاد، وتمتد مع تقدم ساعات النهار لتصل إلى محافظات جنوب الوجه البحري ما بين خفيفة ومتوسطة، ولن تصل اليوم إلى القاهرة الكبرى.

طقس غائم على القاهرة والمحافظات

وأشارت إلى أن الطقس سيظل غائم جزئيا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ولا توجد أي نشاط للرياح اليوم.