«الأرصاد»: انخفاض جديد في درجات الحرارة اليوم.. وتحذير من طقس غائم نهارا

انخفاض جديد في درجات الحرارة بحالة الطقس اليوم على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، بسبب انخفاض قيم الحرارة العظمى والصغرى على جميع الأنحاء.

طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ الانخفاض في درجات الحرارة يتراوح بين درجة ودرجتين، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس في الصباح وبداية ساعات المساء، في حين يسود طقس مائل للبرودة خلال فترات الظهيرة، مع استمرار الطقس الغائم معظم ساعات النهار، بسبب الغطاء السحابي المنتشر على جميع أنحاء البلاد بداية من السواحل الشمالية حتى جنوب الصعيد، والذي يعمل على حجب أشعة الشمس.

حالة البحر المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فنظرا لهدوء حالة الرياح يسود الاعتدال في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث ترتفع الأمواج بين 1.5 لـ2.5 متر، وعلى البحر الأحمر بين متر إلى 1.5 والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، فجاءت كما يلي.

القاهرة 18 11

أكتوبر 19 11

بنها 18 12

دمنهور 17 11

وادى النطرون 17 12

كفر الشيخ 18 12

المنصورة 17 12

الزقازيق 17 11

شبين الكوم 17 12

طنطا 17 11

دمياط 18 12

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 19 11

السويس 19 11

العريش 18 10

رفح 17 09

رأس سدر 19 10

نخل 16 04

كاترين 11 01

الطور 19 13

طابا 16 12

شرم الشيخ 21 15

الإسكندرية 18 11

العلمين الجديدة 18 10

مطروح 18 10

السلوم 17 11

سيوة 18 09

رأس غارب 20 12

الغردقة 21 13

سفاجا 21 13

مرسى علم 22 14

شلاتين 24 15

حلايب 22 16

أبو رماد 24 16

رأس حدربة 23 17

الفيوم 19 08

بني سويف 19 07

المنيا 19 07

أسيوط 19 06

سوهاج 20 08

قنا 20 09

الأقصر 21 09

أسوان 22 10

الوادي الجديد 20 07

أبوسمبل 22 10