بدء تسليم استمارة امتحانات الثانوية العامة في مدارس كفر الشيخ اليوم

بدأت المدارس الثانوية في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، استلام استمارات تقدم طلاب الثانوية العامة لامتحانات العام الدراسي الجاري 2023 - 2024، على أنّ يكون آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 22 فبراير المقبل.

بدء استلام استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ إدارة كل مدرسة ثانوية ستقوم باستلام استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2023 - 2024، من خلال الطالب نفسه أو ولي الأمر «الأب أو الأم» وبالرقم القومي، على أنّ يستكمل الطالب الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة، وتشمل استمارة التقدم للامتحانات، وإيصال سداد رسوم الامتحان والرسوم الدراسية، وإيصال التأمين على التابلت.

رسوم الحصول على استمارة الثانوية العامة

ووفقاً لما حدّدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فقد بلّغت رسوم الحصول على استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2023 - 2024، مبلغ 210 جنيهات، وجاءت مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات و10 جنيهات رسوم إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية.

وحدّدت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2023 - 2024 التي اعتمدها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الثانوية العامة لطلاب الصف الثالث الثانوي، والتي تبدأ يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، ولم تُحدد الخريطة الزمنية موعد انتهاء الامتحانات، ولكن وفقاً للأعوام السابقة، فإنّ امتحانات الثانوية العامة عادًة ما تستمر لشهر، لذا فمن المتوقع أنّ تنتهي في منتصف شهر يوليو 2024.