حملات على المعديات النهرية تزامنا مع موجة الطقس السيئ في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، بمتابعة أعمال المعديات، للتأكد من الالتزام بكل الشروط المطلوبة، والتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.

وشددت نائب محافظ البحيرة على رؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة كوم حمادة، بمتابعة أعمال المعديات النهرية العاملة بنطاقها.

حملة على المعديات النهرية في البحيرة

وقام رؤساء قرى ششت الأنعام ونكلا العنب وصفط الحرية والضهرية وكفر الشيخ مخلوف بمركز ومدينة إيتاي البارود، بالمرور على المعديات النهرية للتأكد من تطبيق اشتراطات الملاحة البحرية، وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء و سريان رخصة الملاحة.

وفي إيتاي البارود، تم متابعة جميع المعديات ومراجعة التراخيص ووسائل الأمان بها بنطاق المركز وتبين الإلتزام بقواعد الحمولة والأمان، كما تم متابعة تعريفة الركوب بجميع المعديات وتم التشديد على الإلتزام بعدد الحمولة المقررة حفاظاً على الأرواح.

وشهدت أمس مدينة المحمودية تنفيذ حملة مكبرة للمرور على المعديات النهرية، لمتابعة سير العمل بها لاسيما أنها من المدن الساحلية في المحافظة.