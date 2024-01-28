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معرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس هيئة الاستشعار عن بعد: نؤدي دورا فعالا في تطوير البحيرات (فيديو)

كتب:

منتصر سليمان
11:44 ص | الأحد 28 يناير 2024
إحدى البحيرات

إحدى البحيرات

قال الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إنَّ هناك مبادرة رئاسية منذ عدة سنوات لتطهير البحيرات المصرية وإعادة كفاءتها، وقدرتها على الإنتاج السمكي لسد الاحتياجات الداخلية والتصدير الخارجي.

وأضاف «أبو المجد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا «الهيئة تقوم بدور فعال في تطوير البحيرات من خلال استخدام بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة حدود البحيرات والتعديات عليها سواء من خلال تعديات الردم أو النباتات الطبيعية التي تنمو، أو تعديات بالمزارع السمكية داخل البحيرات».

الأقمار الصناعية 

وتابع: «كل هذه الأمور تساعد على المراقبة بشكل مباشر ودوري، من خلال صور الأقمار الصناعية لهذه البحيرات، بالإضافة الى قيام الهيئة بما لديها من أجهزة ومعدات أن تقوم بقياس أعماق هذه البحار وتحدد كيفية عملية التكريك لهذه البحيرات وتوسعها، وزيادة عمقها، والفتحات التي تؤهلها الى تبادل المياه مع مياه البحر لعملية إعادة الحياة البيولوجية، والتنوع السمكي في البحيرات، والهيئة لها دور فعال سواء على المسطح الثنائي الأبعاد للبحيرات وحدودها وملكيتها، وسواء على البعد الثالث في الأعماق لتحديد الأماكن اللازمة لتكريك وزيادة عمق البحيرات».  

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