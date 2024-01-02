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رئيس «الثروة السمكية» السابق: الحكومة وضعت خطة للاهتمام بكل البحيرات المصرية

كتب:

مريم جاد
03:15 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
رئيس هيئة الثروة السمكية السابق

رئيس هيئة الثروة السمكية السابق

قال خالد أحمد السيد، رئيس هيئة الثروة السمكية السابق، إن مصر تتقدم بشكل ملحوظ في مجال الاستزراع السمكي، ويدعمها في ذلك وجود البحيرات الشمالية مثل بحيرة البردويس والمنزلة وإدكو ومريوط، والتي حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة.

تعزيز الإنتاج السمكي

وأضاف «السيد» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن القيادة السياسية اهتمت بالمسطحات المائية، لتعظيم إنتاجها من الإنتاج السمكي والمحافظة على المسطح المائي، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة مقسمة لعدة مراحل لتشمل الاهتمام بكل البحيرات المصرية.

وتابع رئيس هيئة الثروة السمكية: «هذه المراحل أعلنت عنها الدولة، وبالأخص تطوير بحيرة البرلس وتعمل على تطبيقها، فهي خطوات متصلة، وتعمل بشكل فني لتحديد الاحتياجات، عن طريق وجود قنوات شعاعية تزيل الهيش وتفتح البوغاز للسماح بدخول وخروج المياه والأسماك من وإلى البحيرة».

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